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जांच:एसडीओ ने अमहर पहुंचकर मामले की जांच की, कहा- कार्रवाई होगी

बिशुनपुरा2 दिन पहले
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  • मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्द्धन कुमार ने अमहर गांव पहुंच कर मामले की जांच की

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हो रही घूसखोरी को लेकर आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर विशुनपुरा प्रखंड के अमहर खास पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा सोमवार को प्रखंड कार्यालय पर जम कर बवाल किए जाने के बाद आज मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्द्धन कुमार ने अमहर गांव पहुंच कर मामले की जांच की।

इस दौरान महुली ग्राम निवासी मानकुअर देवी का आवास का एक भी किस्त नहीं मिलने पर वहीं पर पंचायत सचिव को एसडीओ ने कड़ी फटकार लगाते कहा कि लाभुक मानकुंवर देवी का चौबीस घंटे के अंदर खाते में पैसा नहीं गया तो पंचायत सचिव व बीडीओ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान ग्रामीणों द्वारा लिए गए घूसखोरी का बनाया गया वीडियो रिकॉर्डिंग का किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो भी इस घुसखोरी में संलिप्त होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

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