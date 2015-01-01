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सीमांकन:थाना प्रभारी ने 8 वर्षों से चल रहा दो पक्षों का भूमि विवाद सुलझाया

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • लेकिन दोनों पक्षों द्वारा मानने से इंकार कर दिया गया था

थाना क्षेत्र के अशोकनगर निवासी सूर्य देव साव एवं कामेश्वर राम मुन्नी राम चंद्रिका राम आदि के बीच 8 वर्षों से दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को शनिवार को गढ़वा थाना में समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों के लोगों ने बताया कि अशोक विहार में रास्ता को लेकर सावा डिसमिल भूमि का विवाद 2012 से दोनों पक्षों मैं चल रहा था। इसके बाद एक पक्ष द्वारा गढ़वा थाने में आवेदन दिया गया था। इसके बाद गढ़वा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में दोनों पक्षों को थाने बुलाकर समझौता करा दिया गया। इससे पूर्व अंचलाधिकारी के द्वारा सीमांकन कराया गया था।

लेकिन दोनों पक्षों द्वारा मानने से इंकार कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि सूर्य देव साव के द्वारा कामेश्वर राम, चंद्रिका राम, मुन्नी राम, श्यामलाल राम आदि के हाथों जमीन बेचा गया था, लेकिन सूर्य देव साव को जमीन का पूरी राशि नहीं मिलने के बाद दूसरे पक्ष को रास्ता देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में 8 वर्ष से विवाद चल रहा था। शनिवार को गढ़वा थाने में सुखदेव साव को दूसरे पक्षों के द्वारा बकाया 50 हजार रुपए भुगतान करा दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में आपस में सहमति बनाकर विवाद को समाप्त कर लिया गया।

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