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अटल सुहाग की कामना:सुहागिनाें ने हर्षोल्लास के साथ मनाया करवा चौथ

डंडईएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने बुधवार को अटल सुहाग का पर्व करवाचौथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया।आज के दिन सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग के आरोग्य सुख समृद्धि और सफल दांपत्य जीवन की कामना किया और रात्रि में चंद्र देव की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखी और संध्या में चंद्र दर्शन उपरांत विधि विधान से पूजा अर्चना किया व चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित किया तत्पश्चात सभी सुहागिन महिलाओं ने व्रत तोड़ा। इस मौके पर महिलाओं ने चौथ माता के पूजन व करवा चौथ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक दूसरे को माहात्मय की जानकारी दी।

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