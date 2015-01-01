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स्वास्थ्य:दुष्कर्म की शिकार नाबालिग की हालत नाजुक

खरौंधीएक घंटा पहले
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  • मेडिकल के समय भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो दवा मिला है उसे हमलोग खिला रहे हैं

विगत30 अक्टूबर को नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ हुये सामूहिक गैंगरेप में प्रशासन के द्वारा पीड़िता का समुचित इलाज नहीं कराए जाने से पीड़िता की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह सुबह से लगातार बेहोश है। मेडिकल के समय भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जो दवा मिला है उसे हमलोग खिला रहे हैं। लेकिन पीड़िता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। साथ ही पीड़िता के पिता ने बताया कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से इसे इलाज के लिये बाहर भी नहीं ले जा पा रहे हैं। अगर इसे समय पर समुचित इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। स्थानीय मुखिया उपेंद्र कुमार भारती एवं विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास ने पीड़िता के घर पहुंच कर हाल जाना तथा उसकी स्थिति गंभीर होने की सूचना बीडीओ महेंद्र छोटन उरांव को दी।

सूचना मिलने पर बीडीओ ने पीड़िता के घर पहुंच कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुये भवनाथपुर चिकित्सा पदाधिकारी से बात कर पीड़िता का समुचित इलाज के लिये व्यवस्था करने को कहा। भवनाथपुर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर खरौंधी के सीएचओ रेणु बैजंती खलखो ने पीड़िता का प्राथमिक उपचार करते हुये बताया कि पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसे प्राथमिक उपचार के बाद भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज देंगे। इघर इस संबंध में पूछने पर बीडीओ महेन्द्र छोटन उरांव ने कहा कि पीड़िता का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित इलाज किया जा रहा है। पीड़िता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की खबर हमें भी मिल रही है। उसके इलाज के लिये भवनाथपुर चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दिनेश कुमार सिंह से बात हुआ है। सीएचओ रेणु बैजंती खलखो से पीड़िता का इलाज करवाया जा रहा है। जरूरत पड़ा तो इलाज के लिये बाहर भी भेजा जाएगा।

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