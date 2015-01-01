पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परिजनों की फटकार से थी नाराज:युवती ने आत्महत्या का किया प्रयास

गढ़वा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के मेड़ना कला गांव निवासी प्रदीप राम की पुत्री मंजू कुमारी 18 वर्ष कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास की। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि कुछ बात को लेकर घर में फटकार पड़ी थी। उसी बात से उग्र होकर मंजू ने कीटनाशक दवा खा ली। घटना के बाद परिजनों के द्वारा उसे इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों के अनुसार अब उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें