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सूचित:बंशीधर नगर में होने वाली वॉलीबॉल प्रतियोगिता अवैध- ओमप्रकाश

गढ़वाएक घंटा पहले
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  • जिन लोगों ने भी इस तरह के बैठक का आयोजन किया है वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे

जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव ओमप्रकाश तिवारी ने बयान जारी कर जिले के सभी वॉलीबॉल खिलाड़ियों को सूचित किया है कि नौ फरवरी से बंशीधर नगर में आयोजित होने वाले वॉलीबॉल प्रतियोगिता गढ़वा जिला वॉलीबॉल संघ और झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ का किसी भी तरह से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ की ओर से किसी भी तरह के कोई भी प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश प्राप्त नहीं है। जिन लोगों ने भी इस तरह के बैठक का आयोजन किया है। वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने कहा कि उक्त आयोजन में भाग लेने वाले गढ़वा जिला के वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है। कि इस तरह के अवैध प्रतियोगिता में भाग नही ले। अन्यथा पकड़े जाने पर तीन वर्ष का प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला वॉलीबॉल संघ के संरक्षक जुनाहुदीन खां उक्त बैठक में भाग लेकर संघ के विरूद्ध कार्य किए हैं।

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