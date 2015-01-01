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उपायुक्त ने कहा:15 जनवरी को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन 5 तक मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे

गढ़वा2 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाना है। जिसे लेकर दावा/ आपत्ति 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। विशेष अभियान 28 नवंबर से 29 नवंबर, 5 दिसंबर व 6 दिसंबर को चलाया जाएगा। वहीं दावा आपत्ति का निष्पादन 5 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के लिए 15 जनवरी निर्धारित की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली से प्राप्त पत्र आलोक में एक जनवरी 2020 को आहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत मतदाता सूची में नाम निबंधित कराने, नाम हटाने और त्रुटि सुधार करने के लिए दावा/ आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अवधि तय की गई है।

वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर अपने-अपने बीएलओ के पास जमा कराएं

पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित तिथि के तहत वैसे योग्य लोग जिनकी आयु एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो गई है या विशेषकर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में निबंधित नहीं है। वे अपना नाम मतदाता सूची में निबंधित कराने के लिए अपने क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र के बीएलओ के पास /सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी कार्यालय/ निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय/ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 में, नाम, उम्र, पता आदि किसी प्रकार की त्रुटियों में सुधार के लिए प्रपत्र -8 में और एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र 8 क में आवेदन दिया जा सकता है। वैसे निर्वाचक जिनका नाम मतदाता सूची में एक से ज्यादा बार एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो बार है, वे एक ही जगह नाम रख सकते हैं।

अन्यथा पकड़े जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि उक्त सभी प्रकार के प्रपत्र जैसे प्रपत्र-6, प्रपत्र-6क, प्रपत्र 7, प्रपत्र 8 और प्रपत्र 8 क का संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के पास/ प्रखंड कार्यालय/ अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध है। साथ ही उक्त प्रपत्र https://ceo.jharkhand.gov.in अथवा https://eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रपत्र- 6, प्रपत्र -6 क, प्रपत्र -7, प्रपत्र- 8 एवं प्रपत्र 8 क में ऑनलाइन आवेदन https://voterportal.eci.gov.in पर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में विशेष अभियान दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार (घर घर जाकर) करेंगे और निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर आवेदन प्राप्त करें।

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