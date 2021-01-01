पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया

गढ़वाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को संध्या समय यह आयोजन किया जाता है

मानस मंडली विशुनपुर गढ़वा इकाई के तत्वावधान में साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। शहर के पिपरा खुर्द स्थित शिक्षक प्रताप पांडेय के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन व आरती किया गया। इसके अलावे महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर लोगों ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। विश्व का कल्याण का होता है।उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को संध्या समय यह आयोजन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि श्री हनुमान जी का पूजा करने से सभी तरह के संकट व रोग से भविष्य मुक्ति मिलता है। इस अवसर पर मानस मंडली के अरुण दुबे, आत्मा पांडेय, बृजेश कुमार पांडेय, सियाराम पांडेय, द्वारिकानाथ पांडेय, अशोक पटवा, अमरेंद्र कुमार मिश्र, मनोज दुबे, देवराज उपाध्याय, सतीश चौबे, आनंद मिश्र, परशुराम दुबे, सतीश धर दुबे, रघुपति सिंह, मनोज सिन्हा, राकेश मिश्र, पूजा, प्रीति, रेशमा, सुनीता देवी, विशाल कुमार, प्रियांशु पांडेय, आयुष कुमार, अरुण कुमार चौधरी, अरविंद तिवारी, अभय तिवारी, कृष्ण कुमार चौबे, राकेश रंजन चौधरी, राकेश कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser