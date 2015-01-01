पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:टेंपो दुर्घटना में महिला घायल, गढ़वा रेफर

गढ़वा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के चिरौंजिया गांव निवासी महावीर यादव की पत्नी शारदा देवी 46 वर्ष टेंपो दुर्घटना में घायल हो गई है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल शारदा देवी ने बताया कि वह बाजार से अपने घर टेंपू से जा रही थी। उसी बीच ब्लॉक के पास एक टेंपो ने साइड लेने के क्रम में धक्का मार दिया। जिससे वह गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों के सहयोग से उसे उठाकर तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में घायल के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें