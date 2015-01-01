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श्री बंशीधर नगर वासियों को तोहफा:स्टेशन की नई बिल्डिंग में काम शुरू, नई पटरी पर दौड़ी स्पेशल ट्रेन, दूसरी लाइन पर भी चलेगी ट्रेन

बंशीधर नगर2 दिन पहले
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ट्राली पर बैठकर रेलवे पटरी का निरीक्षण करते रेल विभाग के सीआरएस।

(आशीष अग्रवाल) रेलवे की ओर से बंशीधर नगरवासियों को गुरुवार को नया तोहफा मिला। रेल संरक्षा आयुक्त एएम चौधरी के निरीक्षण के बाद रेल लाईन दोहरीकरण के तहत निर्मित नई रेल पटरी पर स्पेशल ट्रेन के दौड़ने के बाद उस पर ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी मिल गई। साथ ही नगर उंटारी रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण होने पर उसमे कामकाज शुरू हो गया। इसके परिचालन से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

रेल संरक्षा आयुक्त एएम चौधरी, अन्य अधिकारियों की टीम ने को किया दोहरीकरण का निरीक्षण

इसकी जानकारी देते हुए रेलवे के टीआई राकेश सिंह ने बताया कि रेल संरक्षा आयुक्त एएम चौधरी और डीआरएम आशीष बंसल व अन्य अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को रमना से नगर उंटारी रेल लाईन दोहरीकरण कार्य एवं नगर उंटारी रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग में न्यू कंप्यूटराइज्ड पैनल का बारीकी से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के पश्चात रेल संरक्षा आयुक्त की स्पेशल ट्रेन नई पटरी पर दौड़ी। टीआई राकेश सिंह ने बताया कि नगर उंटारी से रमना के बीच स्पीडी ट्रायल संतोष जनक पाये जाने पर नई पटरी पर ट्रेनों के परिचालन की हरी झंडी मिल गई। नई पटरी पर ट्रेनों के परिचालन के लिए हरी झंडी मिलने पर विगत कई दिनों से दिन रात नगर उंटारी और रमना के बीच काम कर रहे अधिकारियों ने खुशी जाहिर की है।

दूसरी लाइन पर रमना से नगरउंटारी तक ट्रेन दौड़ाकर किया गया पटरी का निरीक्षण

रेल संरक्षा आयुक्त एएम चौधरी ने गुरुवार को रमना से नगर उंटारी रेलवे स्टेशन तक रेल लाईन दोहरीकरण का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान सीआरएस ने रमना रेलवे स्टेशन से ट्रॉली से नगर उंटारी रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रमना से लेकर नगर उंटारी के बीच में जगह जगह पर रुक रुक कर रेल ट्रैक, पुल पुलिया, बिजली आदि की गहन जांच पड़ताल की।

तत्पश्चात नगर उंटारी में नये अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान सीआरएस ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उस मौके पर डीआरएम धनबाद आशीष बंसल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कुमार के अलावे विभाग के कई उच्चाधिकारी मौजूद थे।

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