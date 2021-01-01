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विरोध:गारू में मोबाइल कंपनी का केबलिंग पूरा नहीं होने पर तीन घंटे चक्का जाम

गारू2 घंटे पहले
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  • ग्रामीणाेें ने वन विभाग पर लगाया काम रोकने का आराेप

वन व पर्यावरण विभाग द्वारा गारू प्रखंड में निजी दूरसंचार कंपनी जिओ का केबलिंग काम बाधित किए जाने के विरोध में भाजपा समेत अन्य दलीय कार्यकर्ताओं ने बुधवार की अहले सुबह पांच बजे से ही गारू-महुआडांड़-लातेहार-डालटनगंज मुख्य सड़क को झंडा चौक (अरमू) जाम कर दिया। जाम का नेतृत्व भाजपा के अजजा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मंगल उरांव, प्रखंड अध्यक्ष दुधेश्वर सिंह एवं राजद के सूरजदेव प्रसाद संयुक्त रूप से कर रहे थे।

जाम के कारण इस मार्ग पर डालटनगंज, लातेहार, महुआडांड़ व गारू की ओर आने-जानेवाले छोटे-बड़े वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंचे उप निदेशक कुमार ने कहा कि मेरे कार्यालय से रिपोर्ट भेज दी गई है। दो महीने में विभाग से एनओसी दे दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद लाेगाें ने जाम समाप्त कर दिया। मौके पर राजद के सूर्यदेव सिंह, भाजपा के रामलाल प्रसाद, ओमप्रकाश कुमार, रघुवर सिंह, आलोक कुमार, अनूप कुमार, रविकांत, सुनेशर उरांव, संतोष बैठा, रामस्वरूप राम मौजूद थे।

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