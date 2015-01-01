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क्राइम:घाघरा में टांगी से मारकर सास को किया घायल, बहू गिरफ्तार

घाघराएक घंटा पहले
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  • बचाने आए भसुर मनोज गोप के हाथ में लगी चोट

बड़ा अजियातु गांव में गुरुवार की सुबह छह बजे बहु मनमइत देवी ने अपनी सास बिमल देवी 60 वर्ष और भसुर मनोज गोप 35 वर्ष को टांगी से मारकर घायल कर दिया। बहु ने सास विमल देवी के गले पर टांगी से दो बार वार की। जिससे सास बिमल देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। बीच बचाव कर रहे भसुर मनोज गोप के हाथ में भी चोट लगी है। ग्रामीणों ने जख्मी विमल देवी को घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु विमल देवी को गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर उप प्रमुख कृष्णा कुमार लोहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, घायल का हाल चाल जाना। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ बड़ा अजियातु गांव पहुंच मनमइत देवी को गिरफ्तार कर ले गई।

परिजनों ने बताया कि बुधवार को मनमइत देवी अपने परिवार को लेकर पूजा अर्चना के लिए देवाकी बाबाधाम आई थी। मनमइत देवी दो दिन से अजीब तरह की हरकत कर रही थी। घटना को लेकर घायल विमल देवी के पुत्र मनोज गोप द्वारा घाघरा थाना में आवेदन दिया गया है।

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