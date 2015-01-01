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कार्रवाई:12 बाइक से 11000 वसूला फाइन

गिद्दी3 घंटे पहले
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हजारीबाग यातायात पुलिस व गिद्दी पुलिस के द्वारा मोटरसाईकिल जांच अभियान चलाया गया है। पुलिस ने गुरुवार को गिद्दी साइडिंग के समीप बाइक जांच कर 12 मोटरसाईकिल सवारों से 11000 फाइन वसूला गया। इस संबंध में गिद्दी थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि जांच अभियान चलता रहेगा। उन्होंने लोगों ने अपने वाहनों के कागजात दुरुस्त कराने का आग्रह किया है। कहा कि बगैर कागजात और हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलें।जांच अभियान में यातायात थाना के सअनि मंगरा मुंडा, गिद्दी थाना के सअनि मनोज महतो व सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं।

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