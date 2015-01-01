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प्राथमिकी दर्ज:पत्नी को प्रताड़ित करने और दूसरी शादी करने पर केस दर्ज

गिद्दी2 घंटे पहले
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गिद्दी पुलिस ने डाड़ी निवासी किरण देवी की लिखित शिकायत के आधार पर पति विपिन चंद्र महतो, ससुर मनुदेव महतो व सास बाजो देवी पर मारपीट करने तथा पति पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर लेने का केस दर्ज किया है।

दर्ज प्राथमिकी में किरण देवी ने कहा है कि 9 मई 2002 को डाड़ी निवासी विपिनचंद्र महतो, पिता मनुदेव महतो से हिंदू रीति-रिवाज के साथ विवाह हुआ था। इस दौरान दो बच्चे सिमरन कुमारी व आशीष कुमार हुए। विवाह के बाद से ही पति, सास व ससुर द्वारा हमेशा मारपीट किया जाता रहा है। उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से 21 अगस्त 2008 को मारपीट कर घायल कर दिया था। फिर 23 जून 2018 को बल्ला से सिर पर मारकर घायल कर दिया था। ग्रामीणों ने घायल अवस्था में गिद्दी अस्पताल पहुंचा प्राथमिक उपचार कराया। बाद में रांची रिम्स में इलाज करवाया था।

तंग आकर अपने पिता के घर तोयर चली गई थी। इधर जानकारी मिली कि मेरे रहते 20 नवंबर 2020 को पति विपिनचंद्र महतो ने बड़कागांव की एक युवती ममता कुमारी के साथ दूसरी शादी कर लिया है। दूसरी शादी कराने में रबोध निवासी मामा ससुर जुगल महतो, सास, ससुर का हाथ है।

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