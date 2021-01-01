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आश्वासन:हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार विरोध में उत्पादन ठप कराया

गिद्दी2 घंटे पहले
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  • विरोध पर प्रबंधन ने मदद का दिया आश्वासन

गिद्दी बस्ती की महिलाओं ने बुधवार की दोपहर गिद्दी परियोजना के चालू खदान पहुंच उत्पादन ठप करा दिया। ग्रामीण प्रबंधन द्वारा हेवी ब्लास्टिंग के कारण घरों में आई दरार व क्षति पहुंचने का विरोध कर रहे थे। बाद में मैनेजर आरके सिन्हा व कुमुद रंजन खदान पहुंच ग्रामीणों को गुरुवार की दोपहर 12 बजे सिविल विभाग की टीम के साथ गिद्दी बस्ती पहुंच हैवी ब्लास्टिंग से घरों में आई दरार एवं क्षति का मूल्यांकन कर आगे की प्रक्रिया करने का आश्वासन दिया।

जिसके बाद ग्रामीण वापस लौट गए। उनके लौटने के बाद चार बजे उत्पादन शुरू हो गया। इस संबंध में संतोष करमाली, भीम साव व विकास गंझू ने बताया कि हेवी ब्लास्टिंग के कारण जीतेंद्र गंझू, विकास गंझू, मुकेश गंझू, रमेश महतो, संतोष करमाली, दीपू गंझू, किरण देवी, संजय गंझू आदि समेत दर्जनों लोगों को घरों में दरार आ गई। जिससे ग्रामीणों को काफी क्षति पहुंची है। प्रबंधन पहले भी हेवी ब्लास्टिंग नहीं करने की बात कही थी। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

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