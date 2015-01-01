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सुविधा:गिद्दी में 15वीं वित्त याेजना से छठ घाट पर बनेगी सीढ़ी

गिद्दी3 घंटे पहले
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डाड़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचलाधिकारी राजश्री ललिता बाखला ने गुरूवार को गिद्दी के दामोदर नदी छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान गिद्दी ख पंचायत मुखिया प्रेमलता सिन्हा व पंचायत सचिव अशोक नारायण तिवारी को 15 वीं वित्त योजना से व्रतियों के छठ घाट जाने तक सीढ़ी बनाने का निर्देश दिया। ताकि व्रतियों को कोई परेशानी न हो।

इसके अलावे छठ घाट स्थल के साफ-सफाई करने, सड़क पर बने गड्ढे को ठीक करने के साथ-साथ पर्व नजदीक आने तक बिजली की व्यवस्था करने, छठ व्रतियों के कपड़े बदलने के लिए केबीन बनाने, नदी में पानी अधिक देखते हुए नदी के गहरे के बांस का ब्रेकट बनाने का निर्देश दिया। इसके पूर्व गिद्दी ख पंचायत की उप मुखिया अनन्या मुखर्जी, वार्ड सदस्य संजय दत्ता व संतोष बेदिया के शिकायत पर बीडीओ राजश्री ललिता बाखला गिद्दी स्थित नवादा खटाल में बनने वाले वर्मी कंपोज ( नाॅडेल टैंक) विवाद के निपटारा किया।

बीडीओ ने विरोध करने वाले लोगों को वर्मी कंपोज से होने वाले फायदा बताए। साथ ही गिद्दी बस्ती में बनने वाले सामुदायिक शौचालय का भी निरीक्षण किया। मौके पर मुखिया प्रेमलता सिन्हा, उप मुखिया अनन्या मुखर्जी, वार्ड सदस्य संजय दत्ता, संत सिन्हा, जयदेव मुखर्जी, पंचायत सचिव अशोक नारायण तिवारी मौजूद थे।

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