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हादसा:रेलीगढ़ा में पानी टंकी में डूबकर बच्ची की मौत तीन महीने से नाना-नानी के घर में रह रही थी

गिद्दीएक घंटा पहले
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इसी टंकी में डूबी बच्ची
  • पेड़ा खाकर हाथ धोने के दौरान घर में बनी टंकी में डूबी बच्ची, बिहार के नवादा की रहने वाली थी

रेलीगड़ा पक्काधौड़ा निवासी रमेश राजवंशी की ढाई साल की नतनी प्रज्ञा कुमारी गुरूवार को लगभग साढ़े चार बजे घर में बने पानी के टंकी में डूबने से मौत हो गई। जिस नतनी को अपनी बेटी के यहां से बड़े शौक से रेलीगड़ा पालने लाए थे। उस नतनी की की घर में बने पानी टंकी में डूबने से मौत के बाद नाना रमेश राजवंशी, नानी सुनीता देवी, मौसी कृति, मनीषा समेत अन्य परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार नाना रमेश राजवंशी मजदूरी करने बाहर गए हुए थे।

जबकि नानी सुनीता देवी व एक मौसी बगल के एक अपने घर में दिवाली को देखते हुए साफ-सफाई व रंग-रोगन में लगीं थीं। जबकि एक मौसी सर में दर्द के कारण घर में सोई हुई थीं। घरवाले जैसे ही आंगन में बने पानी टंकी के पास पहुंचे तो देखा कि प्रज्ञा का पैर पानी के टंकी के उपर रखे बेल्ट में फंसा हुआ है। और उसका सर पानी के टंकी में डूबा हुआ हैं आनन-फानन में परिजनों ने प्रज्ञा को टंकी से निकाल गिद्दी अस्पताल लाए। जहां चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।

काहे नतनियां के अकेला छोड़ली हे माई
प्रज्ञा की नानी सुनीता देवी के आंखों के आंशु काहे नतनियां के पेड़ा खिलाके छोड़ली हे माई के बात कहते हुए थम नहीं रहे थे। नानी सुनीता देवी हमेशा नतनी को अपने साथ ही रखती थी। कभी भी नतनी को अकेला नहीं छोड़ती थी। प्रज्ञा की नानी अपनी एक पुत्री के साथ अपने सामने वाले घर में साफ-सफाई कर रही थी।

नतनी को भी साथ में रखे हुए थी। नतनी पेड़ा खाने की जिद करने लगी। जिसके बाद नानी ने नतनी को पेड़ा खिलाकर फिर से साफ-सफाई में लग गई। कब प्रज्ञा नानी के पास से निकल गई। इसकी जानकारी नानी को नहीं हुई। बच्ची की मौत की खबर सुन नानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था।

छह माह में चौथे परिजन की मौत से सदमे में है परिवार

रमेश राजवंशी ने बताया कि विगत छह माह में चौथे मौत के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने बताया कि एक वर्ष पहले उनके सबसे बड़े भाई प्रेम राजवंशी की मौत हो गई थी। अभी उनके मौत से पूरा परिवार उबर नहीं पाया था कि 3 जुलाई को उनके बड़े भाई कैलाश राजवंशी की मौत रेलीगड़ा में ही हो गई।

इसके बाद अगस्त माह में प्रेम राजवंशी के दामाद राजेंद्र राजवंशी की मौत हो गई। इसी तरह सितंबर माह में कैलाश राजवंशी की पांच वर्षीय नतनी जिज्ञसा की मौत हो गई। पुनः 5 नवंबर को रमेश चंद्रवंशी की नतनी प्रज्ञा की मौत हो जाने के बाद सभी लोग सदमे में है। सभी भगवान से 2020 को अशुभ बता जल्दी बित जाने की प्रार्थना कर रहें हैं।

दो बच्चों को पालने में बेटी को परेशानी न हो इसलिए उसकी एक बेटी को ले आए थे रमेश

रेलीगड़ा पक्काधौड़ा निवासी रमेश राजवंशी ने बताया कि उनके बड़े भाई कैलाश राजवंशी की 3 जुलाई 2020 को मौत हो गई थी। उनके काम क्रिया के लिए वे लोग बिहार नवादा गए हुए थे। लौटते समय वे अपनी मंझली बेटी चंचल देवी के एक और पुत्री हो जाने के बाद दोनों पुत्री को पालने में कोई कठिनाई न हो इस कारण बड़ी नतनी को जुलाई माह में चंचल के ससुराल मंझवे नवादा बिहार से रेलीगड़ा ले आया। उन्हें अगर पता होता कि रेलीगड़ा में उसकी नतनी के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो नतनी को रेलीगड़ा कभी नहीं लाता।

मोहल्ले में मातम: तीन महीने में ही सबकी चहेती हो गई थी प्रज्ञा

रमेश चंद्रवंशी की नतनी प्रज्ञा अपने नटखट स्वभाव के कारण अपने नाना-नानी व मौसी की चहेती तो थी ही। इन साढ़े तीन माह में अपने नटखट स्वभाव से पक्काधौड़ा वासियों की भी चहेती हो गई थी। काॅलोनी के लोगों ने बताया कि उसकी नानी सुनीता देवी कभी भी अपनी नतनी का अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकीे मौत से काॅलोनी में भी गम का माहौल है।

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