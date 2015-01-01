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धमकी:दो पंप ऑपरेटर की गिद्दी में पिटाई की

गिद्दीएक घंटा पहले
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  • पंप ऑपरेटर के विरोध करने पर चोरों ने बाइक से पेट्रोल निकाल दोनों ऑपरेटरों को जला देने की धमकी दी

कॉलोनी में पानी आपूर्ति के लिए दो नंबर बंद खदान में लगाई गई पंप स्थल पर शुक्रवार की रात 11 बजे चोरों ने धावा बोल दिया। इस दौरान चोरों ने ड्यूटी पर तैनात पंप ऑपरेटर उमेश कुमार सिंह व अजय सिंह की पिटाई की।

पंप ऑपरेटर के विरोध करने पर चोरों ने बाइक से पेट्रोल निकाल दोनों ऑपरेटरों को जला देने की धमकी दी। जिस कारण से दोनों ऑपरेटर में भय का माहौल है।

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