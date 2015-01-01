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कार्रवाई:जैप के जवान से 10 लाख रु. की ठगी के दो आरोपियों को पुलिस ने रांची से किया गिरफ्तार

गुमला2 घंटे पहले
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घाघरा थाना में कार्यरत तत्कालीन जैप के आरक्षी राजीव रंजन से 10 लाख का ठगी के आरोपी सिद्धार्थ पाठक व प्रशांत पाठक को रांची से गिरफ्तार कर घाघरा पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस संबंध में केस के इंचार्ज अरविंद कुमार ने बताया कि घाघरा में आरक्षी राजीव रंजन ने मामला दर्ज कराया था। जिसमें मंटू पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक के अलावा उनके दो बेटे प्रशांत पाठक और सिद्धार्थ पाठक को नामजद आरोपी बनाते हुए कहा था कि तीनों बाप बेटा ने मिलकर 10 लाख रुपए फ्लैट देने के नाम पर ठगी कर लिया था।

जिसके बाद से ना तो फ्लैट दे रहा था और ना ही पैसा लौटा रहा था। बाद में अपना मोबाइल बंद कर रांची से गायब हो गया जिसके बाद से व तेलंगाना हैदराबाद में रहने लगा। पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जांच की गई तब गोपनीय सूत्र से पता चला कि उनके दोनों बेटे रांची में है जिसके बाद से चुटिया थाना के सहयोग से छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ज्ञात हो कि मंटू पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक घाघरा में दर्जनों लोगों के साथ ठगी कर फरार है।

कई लोगों ने तो अब तक थाना में मामला भी दर्ज नहीं कराया है। ठगी का शिकार हुए रूपेशवर सिंह व शिव प्रसाद साहू ने बताया कि जितेंद्र पाठक उर्फ मंटू पाठक इलाके में बीएसएनएल का फाइबर पाइप लाइन का काम करने के लिए आया था। इस दाैरान वह जेसीबी से काम कराने के बाद जेसीबी का किराया तक नहीं दिया और चेक थमाकर कहा कि कुछ दिन बाद मिल जाएगा। आज तक चेक क्लियर नहीं हुआ। एएसआई अरविंद ने कहा कि मुख्य आरोपी मंटू पाठक उर्फ जितेंद्र पाठक को हैदराबाद की पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लाया जाएगा।

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