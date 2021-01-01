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सहयोग:निधि संग्रह अभियान में 11 हजार का सहयोग किया गया

गुमला2 घंटे पहले
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  • संपूर्ण मुरकुंडा पंचायत से संग्रह कर एक लाख राशि राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाएगी

गुमला सदर के मुरकुंडा ग्राम श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद प्रतिनिधि और सिमडेगा जिला के प्रभारी भोला चौधरी के द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 11000 राशि का सहयोग दिया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मुरकुंडा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व पर मुरकुंडा पंचायत के सभी हिंदू समाज के प्रत्येक घरों से सहयोग लिया जाएगा और संपूर्ण मुरकुंडा पंचायत से संग्रह कर एक लाख राशि राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जाएगी।

मौके पर जिला सह मंत्री मनोज वर्मा, बजरंग दल जिला संयोजक मुकेश सिंह, जिला सुरक्षा प्रमुख रविंद्र सिंह, शिवदयाल साहू, शशिकांत ओहदार,शहदेव चौधरी, प्रभाकर पांडे, शुभम साहू, अंकित साहू, भास्कर पांडे, शिवनंदन साहू, प्रदीप साहू, अनु कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे।

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