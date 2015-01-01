पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:टोटो में पिकअप पलटने से 12 घायल, एक रिम्स रेफर

गुमला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जहां चिकित्सक बीके महतो व आरके टोप्पो ने सभी का इलाज किया

सदर थाना अंतर्गत टोटो नवाडीह के पास शनिवार की सुबह 10:15 बजे अनियंत्रित होकर पिकअप बीच सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार चालक सहित 12 लोग घायल हो गए। सभी टोटो के निवासी है, जो सेरेंदाग भैंस बथान में आयोजित मेले में मिठाई बेचने जा रहे थे। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में बिठाकर सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया।

जहां चिकित्सक बीके महतो व आरके टोप्पो ने सभी का इलाज किया। इसमें गंभीर रूप से घायल चालक 40 वर्षीय मोहम्मद असगर को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। शेष घायलों में बलदेव, अशोकू, ओझा, महेश साहू, शंक, सुशीलू, मुन्नू साहू, रमेश, आदित्य व भूषण कुमार शामिल हैं। हालांकि बाकी घायलों को मामूली चोटें आईं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें