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कार्रवाई:भुईंया टोली से 3 जुआरी किए गए गिरफ्तार

गुमला2 घंटे पहले
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शहर के भुईंया टोली में बुधवार को रात करीब 8 बजे सदर थाना की पुलिस ने छापामारी कर तीन जुआरियों को गिरफ्तार की है।इनमे आकाश कुमार ग्राम खड़िया पाड़ा,जसवंत सिंह ग्राम पंजाबी गली व अजीम अंसारी ग्राम आजाद बस्ती शामिल है।

पुलिस ने इनके पास से 1200 रुपया व ताश का पत्ता बरामद की है। जबकि कई जुआरी पुलिस को देखकर भाग निकले है। भागने वाले जुआरियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी शंकर ठाकुर ने बताया कि भुईंया टोली से तीन जुआरियों को पकड़ा गया है।

घर का ताला तोड़ हजाराें रुपए के सामान की चाेरी

डेवीडीह गांव के सोमा उरांव ने थाने में लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ घर का ताला तोड़कर रखे बक्से से गहने व कागजात चोरी का प्राथमिकी दर्ज कराई है। सोमा ने आवेदन के माध्यम से बताया है कि वर्तमान में दुंदुरिया में घर बनाकर रह रहा है। वह बुधवार को अपने गांव डेवीडीह खरका पंचायत गया था। गुरुवार को जब सुबह सात बजे घर लौटा, तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है।

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