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सेवा कार्य:आईआईटी के 4 छात्रों ने अनाथ बच्चों के बीच बांटी राहत सामग्री और मिठाई

गुमला2 घंटे पहले
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रायडीह प्रखंड कार्यालय में कार्यरत नाजिर रंजन रमन कुमार के पुत्र आईआईटीएन धनबाद रुड़की तृतीय बैच के छात्र युगांत कुमार ने अपने तीन दोस्त भोपाल निवासी श्याम तिवारी, उत्तराखंड निवासी हेमंत अधिकारी और गुमला डीएवी के छात्र राज गोप के साथ मिलकर 15 अनाथ बच्चों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। मौके पर बच्चों के बीच स्वेटर, मोजा, कंबल, मिठाई और मनोरंजन के लिए लूडो का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीडीओ मिथिलेश कुमार सिंह, सीओ नरेश कुमार मुंडा, नाजिर रंजन रमन कुमार मौजूद थे।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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