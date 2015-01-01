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कार्रवाई:जुआ के अड्डे से 5 गिरफ्तार,18 हजार रुपए किए जब्त

गुमला2 घंटे पहले
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बुधवार की देर रात एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में जुआ के अड्डों में छापामारी की गई। छापामारी के दौरान पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में बसंत सिंह, राजू सिंह, अभिमन्यु महतो, रवि सिंह व सुबोध मिंज शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 18 हजार रुपए नगद बरामद की है।

पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी की शहरी इलाकों से सटे तररी, बस स्टैंड, बाजार समिति, रामनगर, लक्ष्मण नगर, लिफ्ट्स बगीचा आदि इलाकों में देर रात तक जुआ के अड्डों का संचालन हो रहा है। एसडीपीओ के नेतृत्व में रात करीब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उपरोक्त सभी स्थानों में छापामारी की गई।

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