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गिरफ्तार:मामलों में संलिप्त 7 अपराधी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

कुडू2 घंटे पहले
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  • सभी आरोपियों को लोहरदगा, रांची तथा गुमला जेल भेज दिया गया

एसपी प्रियंका मीना के निर्देश पर कुडू पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग कांडों में संलिप्त 7 अपराधियों को छापेमारी करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सभी आरोपियों को लोहरदगा, रांची तथा गुमला जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीना के निर्देशानुसार छापेमारी टीम गठित की गई थी।

जिसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में अवर निरीक्षक राधा रागिनी, सहायक अवर निरीक्षक राजकुमार बैठा, संजय कुमार व सशस्त्र बल शामिल थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापामारी करते हुए सात आरोपी कुडू थाना क्षेत्र के फुलसुरी निवासी अजीज अंसारी, जोंजरो निवासी अली अंसारी, मकान्दू निवासी मोजिबुन अंसारी, मोगल अंसारी व आरिफ अंसारी, कोलसिमरी निवासी मंटू यादव तथा राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया।

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