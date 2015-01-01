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विरोध:बॉक्साइट माइंस क्षेत्र में बुनियादी सुविधा की मांग पर 9 काे प्रदर्शन

गुमलाएक घंटा पहले
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बॉक्साइट माइंस रैयत मजदूर समिति बिशुनपुर व घाघरा के बैनर तले गुमला-लोहरदगा के सीमांत पर अलुमिनियम कारखाना निर्माण तथा बॉक्साइट माइंस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, रोजगार आदि मूलभूत सुविधा की बहाली को लेकर 9 नवंबर 2020 को गुमला उपायुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। धरना कार्यक्रम में झारखंड नवनिर्माण दल के संयोजक विजय सिंह मुख्य रूप से भाग लेंगे, वहीं माइंस क्षेत्र के गांवों से रैयत व मजदूरों को कार्यक्रम में भाग लेने की भी अपील की गई है। उक्त आशय की जानकारी प्रकाश उरांव ने दी।

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