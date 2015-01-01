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वारदात:फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से दिनदहाड़े 90 हजार की लूट

भरनो2 घंटे पहले
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  • अपराधियों का एक पिस्तौल और एक बैग गिर गया

सर्कस मैदान के समीप स्थित कैशपॉर माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस कम्पनी के दफ्तर से गुरुवार को दोपहर में दिनदहाड़े पिस्तौल की नोक पर लगभग 90 हजार रुपए लूट ली गयी। 6 अपराधी दो पल्सर बाइक पर सवार होकर कम्पनी के दफ्तर पहुंचे, जहां बैठे हुए ग्राहकों को कब्जे में लेकर कंपनी के कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए कम्पनी के मैनेजर प्रदीप कुमार सिंह के कनपटी में पिस्तौल सटा दिया और कलेक्शन कर रखे गए लगभग 90 हजार रुपए की लूट ली।

लूटपाट करने के दौरान कर्मियों से हाथापाई के दाैरान एक पिस्तौल वहीं गिर गया और अपराधियों का एक बैग भी छूट गया। अपराधियों ने जाते जाते सेंटर मैनेजर मोनिका सिंह का एक बैग लेते गया जिसमे मोनिका का 4 हजार रुपए, पेन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य कागजात था। वहीं अपराधियों के द्वारा सेंटर मैनेजर दीपक सिंह का एक वीवो कम्पनी का मोबाइल भी लूट लिया। सभी नकाबपोश अपराधी लूट करने के बाद वहां से हथियार लहराते हुए समसेरा की तरफ भाग निकले। इस घटना से लोगों में भय बना है।

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