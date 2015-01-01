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निर्देश:205 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था करें अधिकारी

गुमला2 घंटे पहले
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अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त।
  • शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए 39 स्कूलों की सूची मांगी, एमडीएम को गंभीरता से लेने का दिया निर्देश

उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा में सरकारी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले के 205 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जबकि जिले के 39 विद्यालयों में शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसपर उपायुक्त ने 39 विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने तथा 205 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया।

समीक्षा में वर्ग 01 से 12 में नया नामांकन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति, विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत वर्ग 01 से 05 एवं 06 से 08 हेतु ग्रीष्मावकाश में 22 दिनों के लिए खाद्यान्न वितरण की स्थिति सहित अन्यान्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में गुमला जिलांतर्गत सरकारी विद्यालयों में वर्ग 01 से 12 में नए नामांकन की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्ग 01 से 12 में कुल 01 लाख 16 हजार 678 विद्यार्थियों का नामांकन कर लिया गया है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में नामांकन 01 लाख 76 हजार दर्ज की गई थी। उपायुक्त ने इस वित्तीय वर्ष नामांकन शत-प्रतिशत नहीं होने पर असंतोष जताया। जिसपर जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा ए.डी.पी.ओ द्वारा बताया गया कि इस माह में शत-प्रतिशत 01 लाख 76 हजार विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

1 लाख 22 हजार 720 पाठ्य पुस्तक बांटे जाने की दी गई जानकारी

एमडीएम के तहत सूखा खाद्यान्न तथा अण्डा वितरण हेतु प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण तथा अद्यतन नहीं पाया गया। इसपर उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने मध्याह्न भोजन के वितरण की वस्तुस्थिति को सत्यापित करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं अबतक कुल 01 लाख 22 हजार 720 पाठ्य पुस्तक बांट दिए गए हैं। जबकि शेष 36064 पाठ्य पुस्तक अब तक नहीं बांटे गए। जिसमें से 24024 विद्यार्थियों द्वारा अब तक पाठ्य पुस्तक प्राप्त नहीं किए गए।

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