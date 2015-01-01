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अपराध:बरही पेट्रोल पंप पर अपराधियों की पिस्तौल नहीं चली ताे भागे

लोहरदगा4 घंटे पहले
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सेन्हा थाना क्षेत्र के बरही पेट्रोल पंप में गुरुवार की शाम अपराधियों का दबंगई चलते ना बनी। गुरुवार शाम मोटरसाइकिल से तीन अपराधी भारत पेट्रोल पंप पेट्रोल लेने के लिए घुसे। इसके बाद पंप कर्मी से 1000 रुपया का पेट्रोल अपने बाइक में डलवाया।

पेट्रोल डलवाने के बाद तीनों अपराधियों ने पैसा देने से मना किया। इसी बीच पंप कर्मी ने उक्त व्यक्ति से पिछला बकाया राशि का भी मांग की। क्योंकि उसी तीन लोगों में से एक व्यक्ति ने पूर्व में भी पेट्रोल डलवा कर पैसा बकाया रखा था। इसी बीच बाइक पर बैठे एक ने पिस्तौल निकालकर पेट्रोल पंप कर्मी के सिर पर तान दिया। इस दौरान बीच बचाव करते हुए उक्त पिस्तौल को पंप कर्मी ने नीचे गिरा दिया।

इसे देखकर बाइक पर बैठा एक अन्य ने भी अपना पिस्तौल निकालकर पेट्रोल पंप संचालक अमर भगत व पंप कर्मी पर गोली चलाने का प्रयास किया, परंतु पिस्तौल से गोली ही नहीं निकली। इतने में हो हल्ला सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर बाइक सवार तीनों अपराधियों ने खुद को बीच बचाव करते हुए निकलते बने। घटना की जानकारी सेन्हा थाने को दी गई, सेन्हा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी सहित अन्य सबूत खंगाल रही है।

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