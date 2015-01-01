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हादसा:ट्रेलर के टक्कर से बाइक सवार की माैत, साथी गंभीर

गुमला2 दिन पहले
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  • गुमला में हादसे ने ली जान
  • ट्रेलर चालक फरार, दाेनाें वाहनाें काे किया जब्त

धान बेचकर घर लाैट रहे 28 वर्षीय बजरंग बली उरांव की सड़क हादसे में मौत हो गई। जबकि उनका साथी अंकित लकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। दुर्घटना दोपहर के 12.15 बजे लोहरदगा रोड चंदाली स्थित इंद टोंगरी अखरा के पास की है। जहां 18 चक्का टेलर ने बजरंग बली की बाइक को सीधी टक्कर मार दी। घटना के बाद टेलर चालक भाग निकलने में कामयाब रहा।

तुरंत घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों के सहयोग से टेंपो के माध्यम से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जहां जांचोपरांत चिकित्सक पीसीके भगत ने बजरंग बली को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनाें को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक बजरंगबली के पिता भैयाराम उरांव ने बताया कि वे लोग असनी के रहने वाले है।

पासबुक में मां की फोटो देख लोगों ने पहचाना
दुर्घटना के बाद धान बीच सड़क पर पसर गया। माैके पर माैजूद लाेगाें ने बजरंगबली के पास से उसकी मां का यूनियन बैंक का पासबुक व आधार कार्ड में उसकी मां हजिरा लकड़ा की तस्वीर देख बजरंगबली की पुष्टि की। साथ ही एक ग्रामीण दुर्घटना की सूचना देने साइकिल में सवार होकर उसके घर पहुंचा। जिसके बाद परिजन व शुभचिंतक सदर अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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