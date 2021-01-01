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बधाई:सह प्रभारी बनने पर मंगल को भाजपाइयों ने दी बधाई

गुमला2 घंटे पहले
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  • मंगल ने कहा कि पार्टी द्वारा जो दायित्व दिया गया

भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन कुमार साहू द्वारा गुमला जिला के मंगल सिंह को पलामू प्रमंडल के सह प्रभारी नियुक्त किये जाने पर भाजपाइयों में हर्ष का माहौल है। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि गुमला जिला के कार्यकर्ता को पलामू प्रमंडल में जाकर काम करने का मौका मिल रहा है।

मंगल ने कहा कि पार्टी द्वारा जो दायित्व दिया गया है। उसका ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अनूप चंद्र अधिकारी, राज्य सभा सांसद समीर उरांव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव, पूर्व एमएलए कमलेश उरांव, शिवशंकर उरांव, जिप अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, जिला महामंत्री मिसिर कुजूर, सत्यानारायण पटेल आदि थे।

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