पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

योजना:नृत्य कला को दिशा देने की मुहिम, नृत्य अकादमी शुरू

गुमला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • नामांकन के लिए मोबाइल नंबर 8102382077 जारी करते हुए आम लोगों से अकादमी का लाभ लेने की अपील भी की

जिला मुख्यालय में नृत्य कला को दिशा देने की मुहिम के तहत बुधवार को एक नृत्य अकादमी का उद्घाटन किया गया। शहर के डीएसपी रोड पर इस अकादमी का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूपचन्द्र अधिकारी ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता ने उम्मीद जताई कि गुमला जैसे पिछड़े जगह में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा को निखारने में यह एकेडमी मील का पत्थर साबित होगा। एकेडमी के खुल जाने से स्थानीय बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर टीप टॉप डांस एकेडमी व स्टूडियो की संचालिका रश्मिता मिश्रा ने बताया कि स्टूडियो में चार साल से ऊपर के बच्चे बच्चियों को डांस व फिटनेस की शिक्षा दी जाएगी। इतना ही नहीं डांस व फिटनेस की इच्छुक माताओं के लिए भी विशेष कक्षाओं के संचालन की योजना ली गई है । गोल्ड मेडलिस्ट व ख्यातिप्राप्त नृत्य शिक्षक विजय कुमार मुखी और श्रुति रंजन की द्वारा विशेष कक्षाओं की सहमति ली गई है। मिश्रा ने गुमला नगर के लिए संचालित अकादमी के इस संकाय में नामांकन के लिए मोबाइल नंबर 8102382077 जारी करते हुए आम लोगों से अकादमी का लाभ लेने की अपील भी की। मिली जानकारी के अनुसार अकादमी के उद्घाटन के मौके पर भाजपा के मीडिया प्रभारी बालकेश्वर सिंह,बिरंची मिश्रा, दीपक गुप्ता,विजय कुमार मुखी,श्रुति रंजन नायक आदि थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकिसानों पर देशी-विदेशी सेलेब्स भिड़े, देश के 30 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी और इतिहास रच सकती है टीम इंडिया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser