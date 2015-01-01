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भाई-बहन हत्याकांड:दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कैंडल मार्च

लोहरदगाएक घंटा पहले
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कैंडल मार्च में शामिल वार्ड के लोग।
  • लोहरदगा की वार्ड पार्षद गीता देवी की अगुवाई में कैंडल मार्च में शामिल हुए सैकड़ों लोग

नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 की पार्षद गीता देवी की अगुवाई में शाम नवाडी पाड़ा में रहने वाले संजीव रंजन भगत और उनकी बहन ममता खाखा की हत्या को ले कर कैंडल मार्च निकाला गया। यहां पार्षद और उनके पुत्र पूर्व वार्ड पार्षद सतीश रंजन उरांव ने अपने वार्ड के 300 समर्थक के साथ केंडल मार्च कर दोनों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही प्रशासन से अपील की कि जांच पूरी कर जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाई जाए।

दोषियों को ऐसी सजा मिले जिससे आने वाले दिनाें में ऐसी घटना को अंजाम देने में हर किसी को डर लगे। कैंडल मार्च मृतक संजीव रंजन उरांव के घर से राणा चौक होते हुए गुदरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर पहुंच सम्पन्न हुआ। कहा गया कि सभी वार्ड वासियों के साथ संजू रंजन उरांव और ममता खाखा के इंसाफ के लिए लोग सड़क पर आ गए, जल्द इंसाफ नहीं मिला तो सदन तक जाने को तैयार है। मौके पर राजीव रंजन उरांव, संजय सोनी, रति भगत, रंजीत नायक, रूपेश उरांव, राहुल भगत, कुलदीप साहू, आशीर्वाद भगत, विकास सोनी, विक्की सोनी, अजय सोनी आदि उपस्थित थे।

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