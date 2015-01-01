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आगजनी:कचरे की आग से धूं-धूं कर जल गई कार, समय पर नहीं पहुंची दमकल

गुमला2 घंटे पहले
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  • नतीजा हुआ कि स्थानीय लोग अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किए

शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके एसएस रोड में एलआईसी बिल्डिंग के समीप शनिवार की दोपहर 12 बजे के आसपास अचानक हुंडई कंपनी की वेन्यू गाड़ी जलने लगी। अगलगी की सूचना तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। किंतु समय पर न पुलिस पहुंची और न ही दमकल गाड़ी।

नतीजा हुआ कि स्थानीय लोग अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किए। मगर सफल नहीं हो सके और अंतत: धूं-धूं कर गाड़ी पूरी तरह जल गई। यह गाड़ी प्रदीप कुमार साहू की है। जिसे लेकर उसका दोस्त अर्जुन गोप अपनी एलआईसी का प्रीमियम जमा करने पहुंचा था। लोगों ने बताया कि जहां पर कार खड़ी थी। वहां पर कचरा पसरा था। किसी ने आग लगा दी। यही आग बढ़ते हुए गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया।

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