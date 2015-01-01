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मांग:चैंबर ऑफ कॉमर्स का तंबाकू निर्मित पदार्थों की बिक्री के लिए कैंप लगा लाइसेंस देने की मांग

गुमला4 घंटे पहले
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  • तंबाकू के साथ टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट,पेय पदार्थ नहीं बेच सकेंगे दुकानदार

गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल चेंबर अध्यक्ष हिमांशु केसरी की अगुवाई में गुमला नगर परिषद कार्यालय जाकर गुमला के सिटी मैनेजर अनंत कुमार खलखो से मुलाकात की। इस दौरान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस लेने हेतु सरकार के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू से संबंधित पदार्थों की बिक्री हेतु, जो लाइसेंस दिया जाना है।

उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उनसे संबंधित व्यापारियों को लाइसेंस समय से मिल जाए। इस हेतु स्थानीय चैंबर कार्यालय में ही शिविर लगाकर लाइसेंस देने का आग्रह किया। ताकि व्यवसायी बिना भय के अपने व्यवसाय को संचालित करते हुए अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। हिमांशु ने कहा कि अवयस्कों एवं किशोरों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक, नशीला पदार्थ या तंबाकू उत्पाद की बिक्री दंडनीय अपराध है।

दुकानदार तंबाकू उत्पाद के साथ अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट या अन्य किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ आदि नहीं बेच सकेंगे। सिटी मैनेजर ने जल्द ही निकट भविष्य में चैंबर कार्यालय में कैंप लगाकर संबंधित दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत करने की बात कही।

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