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चयन:युवा फुटबॉल खिलाड़ी की ठंड लगने से मौत, श्रद्धांजलि दी

भरनो2 घंटे पहले
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  • उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही थी, तभी उसने दम तोड़ दिया

मारासिली पंचायत में महुगांव करंजटोली गांव निवासी युवा फुटबॉल खिलाड़ी जयंत कुजूर (29) की मंगलवार को ठंड लगने से मौत हो गई। मृतक खिलाड़ी सरना क्लब भरनो का फुटबॉल खिलाड़ी था जो गुमला जिला टीम से भी राज्य स्तरीय फुलबॉल मैच खेल चुका है। जयंत कुजूर संत एग्नासियूस स्कूल गुमला से पढ़ाई करते हुए गुमला जिला स्तरीय सुब्रोतो मुखर्जी कप नई दिल्ली में खेल चुका है और इसका चयन मेकॉन फुटबॉल क्लब रांची में हुआ था।

वहां से भी जयंत कई राज्य स्तरीय फुटबॉल मैच खेल चुका था। पिता सुकरा उरांव के अनुसार जयंत बिल्कुल स्वस्थ्य था। रविवार को उसे ठंड लग गई और रविवार से ही हल्का बुखार आने लगा। मंगलवार को उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रही थी, तभी उसने दम तोड़ दिया। युवा खिलाड़ी की अचानक मौत की सूचना पर पूर्व मुखिया मुकेश उरांव,सुरेश उरांव सहित सरना क्लब भरनो के कई फुटबॉल खिलाड़ी उसके गांव पहुंचे और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी।

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