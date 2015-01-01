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निर्णय:कचहरी की दुकानों का भाड़ा तय कर यथावत रहने देने की मांग

गुमला2 घंटे पहले
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  • कोविड- 19 को ध्यान में रखकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीओ द्वारा यह निर्णय लिया गया है

जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने प्रशासन से मांग कि है कि अनुमंडल कार्यालय परिसर (कचहरी) से दुकानों को नहीं हटाया जाए, बल्कि भाड़ा निर्धारण कर दुकानों को यथावत रहने दिया जाए। अन्यथा वहां के दुकानदारों के समक्ष बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोविड- 19 को ध्यान में रखकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीओ द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

किंतु अभी सरकार रोजगार प्रदान के लिए चिंतित है और दूसरी तरफ यदि प्रशासन रोजगार के लिए मेहनत करने वाले दुकानदारों से उनकी जीविका का साधन छीन लेगी, तो कई परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी।

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