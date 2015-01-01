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ज्ञापन सौंपा:सरेराह गाली-गलाैज करने वाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग

गुमलाएक घंटा पहले
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तेली समाज के जिलाध्यक्ष राधामोहन साहू के साथ सदर थाना के एक पुलिस पदाधिकारी ने गाली-गलौज की। यह आरोप लगाते हुए राधामोहन ने एसपी ह्रदीप पी जनार्दनन को ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा है कि सदर थाना के एक पुलिस पदाधिकारी सिविल ड्रेस में बुधवार की शाम 6 : 30 बजे उनके अंकित बजाज शोरूम जाने वाले मार्ग में बिना नंबर की बाइक हैंडल लॉक कर खड़ी कर कहीं चले गए। वे बाइक को साइड करने का प्रयास किया। इसी बीच उक्त पदाधिकारी पहुंच गए और खुद का परिचय पुलिस के रूप में देते हुए गंदी-गंदी गाली देने लगे।

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