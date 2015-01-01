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पर्व:दीपावली को लेकर उत्साह, छठ घाटों पर साफ-सफाई और बिजली की सजावट शुरू

गुमला2 दिन पहले
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छठ व्रतियों के लिए तैयार भट्टी तलाब।
  • नजदीक आ रहे त्योहार और उत्सव मनाने को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक नहीं जारी किया गया है दिशा-निर्देश

(अश्विनी कुमार) गुमला जिले में दीपावली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार दीपावली में पटाखे फूटेंगे या नहीं, घाटों पर छठ पूजा होगी या नहीं, इसके लिए लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है।

जिला स्तर पर भी अभी कोई अधिकारी त्योहारों के आयोजन को लेकर साफ-साफ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हालांकि कुछ पूजा समितियां छठ घाटाें पर सजावट और विद्युत सज्जा की तैयारी में जुट गई हैं। दीपावली के मद्देनजर गुमला जिला में भी पटाखों की धूम रहती है। इस वर्ष भी पटाखों की बिक्री पूर्व की भांति ही होगी।

पटाखे बेचने के लिए 4 दुकानदारों को लाइसेंस

पटाखों की बिक्री के लिए 4 दुकानदारों ने डीसी से लाइसेंस प्राप्त किया है। पूर्व में निर्गत लाइसेंस को जून माह में ही रिनुवल किया गया है। दुकानदारों ने पटाखों की बिक्री से संबंधित आवंटन या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है। जिले भर में शहर तथा प्रखंड मुख्यालयों में खुदरा पटाखों की बिक्री की जाती है। पटाखा बेचने के नाम पर केवल चार दुकानदारों को लाइसेंस है।

कोरोना को लेकर पटाखा दुकानदारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। इस संबंध में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार से कोई गाइड लाईन अबतक नहीं आया है।

गाइडलाइन के बाद ही होगी छठ पूजा की तैयारी

विशाल क्लब के संरक्षक राजेश सिंह ने कहा कि छठ पूजा को लेकर सरकार का कोई गाइडलाइन नही मिला है। दुर्गा पूजा में भी वही हुआ था। समय से पूर्व गाइडलाइन मिल जाता तो तैयारी करने में परेशानी नहीं होता है।

जिला प्रशासन के निर्देश का नवयुवक संघ को है इंतजार

भारतीय नवयुवक संघ के सचिव बबलू वर्मा ने बताया कि वन तालाब में संघ सारी व्यवस्था करता है। छठ पर्व को लेकर गाइडलाइन इंतजार है। दुर्गा पूजा में लाइटिंग को लेकर सरकार द्वारा लाइटिंग लगाने में मना किया गया था।

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