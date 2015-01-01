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आयोजन:सबकी योजना-सबका विकास पर की गई ग्रामसभा

कामडाराएक घंटा पहले
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सबकी योजना-सबका विकास को लेकर गुरुवार को जरिया गांव में वार्ड सदस्य तुला सिंह के नेतृत्व में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में बांध निर्माण, मेढबंदी, तालाव, सड़क, आंगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय समेत अन्य विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव लाया गया। वहीं रोजगार सेवक बसंत साहू ने उपस्थित लोगों को सबकी योजना-सबका विकास याेजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि लोग गांव की समस्याओं से अवगत कराएं, ताकि सही योजनाओं का चयन किया जा सके। बैठक में वार्ड सदस्य तुला सिंह, रोजगार सेवक, बसंत साहु, पुनिया सिंह, बंधन तोपनो के अलावा जेएसपीएल की महिला मंडल की सदस्य मौजूद थीं।

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