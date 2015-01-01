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गड़बड़ी:फर्जी आवास निर्माण का फोटो लगा निकाले पैसे

नावाबाजार2 घंटे पहले
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  • मछुआरा आवास योजना में तीन लोगों ने की गड़बड़ी

सोहदाग पंचायत क्षेत्र के मल्लाह टोली ग्राम में मछुआरा आवास योजना में गड़बड़ी पाए जानेपर जिला मत्स्य पदाधिकारी ने स्थानीय थाना में आवास लाभुक के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इस गांव के तीन आवास लाभुकों ने बिना आवास निर्माण कार्य शुरू किए फर्जी प्रगति फ़ोटो लगाकर राशि हड़प ली। इसमें दो लाभुक एक क़िस्त व एक लाभुक दो क़िस्त राशि गटक गए। वेदव्यास आवास योजना के इन तीन लाभुकों के विरुद्ध नावा बाजार थाना में जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पलामू वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने मुकदमा दर्ज कराया है।

साथ ही उन्हें प्राप्त सरकारी राशि वापसी करने का नोटिस भी जारी किया है। ये तीनों लाभुकों को वेदव्यास आवास योजना के तहत वर्ष 19-20 में 1,20000 रुपए की राशि स्वीकृति मिली थी। इसमें तीन माह की समय सीमा के अंदर निर्माण करने के साथ इकरारनामा किया गया था ।मछुआरा आवास पानेवाले इस गांव के लाभुकों में वीरनाथ चौधरी पिता ,सुधीर चौधरी तथा उपेंद्र चौधरी पिता वीरनाथ चौधरी शामिल हैं। प्रथम किस्त 24,000 रुपए व द्वितीय किस्त की राशि 42000 रुपए दूसरे के आवास का फोटो संचिका में लगाकर तीनों लाभुक फर्जीवाड़ा कर निकाल लिए।

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