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आग:लोहरदगा की बीज दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखाें रुपए के सामान जले

लोहरदगा4 घंटे पहले
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शहरी क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित ग्रीन इंडिया प्रतिष्ठान में बुधवार देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। प्रतिष्ठान के संचालक लोकेश प्रसाद ने बताया कि देर रात शॉर्ट सर्किट होने कारण दुकान में आग लग गई। कहा कि रात में उनकी भतीजी सुरभी कुमारी ने धुआं होने की जानकारी दी।

जिसके बाद उठकर देखा गया तो दुकान में आग लगी हुई थी। वहीं आग लगने की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। साथ ही खुद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दुकान में रखे हाइब्रिड वेजिटेबल सीड व फर्नीचर सहित अन्य सामग्री जल गया। बताया कि आग लगने के कारण लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

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