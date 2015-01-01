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कार्रवाई:एक्सपायरी शराब काे जब्त कर नष्ट कर दें : उपायुक्त

गुमला2 घंटे पहले
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  • जिन शराब दुकानों या डिपो में एक्सपायरी शराब पाया जाएगा उसे जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा

उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उत्पाद टास्क फोर्स की बैठक हुई। जिसमें उपायुक्त ने जिले में अवैध शराब की विक्री के विरूद्ध लगातार छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। कहा कि जिले में जितने भी लाइसेंसी शराब दुकान है, उसके स्टाक पंजी एवं विक्री पंजी का नियमित रूप से जांच करना आवश्यक है। शराब दुकानों तथा डिपो में भंडारित शराब के निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि का अवलोकन बहुत जरूरी है। एक्सपायरी शराब के सेवन से बीमारी एवं मृत्यु की सम्भावना रहती है।

जिन शराब दुकानों या डिपो में एक्सपायरी शराब पाया जाएगा उसे जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। जिन शराब दुकानों तथा डिपो में एक्सपायरी शराब की विक्री एवं भंडारण का मामला सामने आएगा, वैसे प्रतिष्ठानों के विरूद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि गत दिनों झारखंड राज्य बियर कंपनी लिमिटेड के गुमला डिपो में छापामारी कर एक्सपायर्ड बियर लैब एवं केन को नष्ट किया गया। इसी तरह कामडारा, बसिया तथा गुमला प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ शराब के निर्माण एवं विक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार छापामरी की जा रही है।

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