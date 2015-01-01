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छापेमारी:पीएलएफआई के नाम पर लेवी मांगने वाले चार धराए

लोहरदगा4 घंटे पहले
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पेशरार थाना पुलिस पदाधिकारी विश्वजीत कुमार एवं सशस्त्र बल के द्वारा छापेमारी कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को पीएलएफआई का सदस्य बताकर पेशरार थाना अंतर्गत चेकडैम का निर्माण कर रहे ठेकेदार से पैसे की उगाही करने का प्रयास कर रहे थे।

गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रदेव उरांव, विवेक उरांव, अनेश्वर उरांव व सोमनाथ खेरवार शामिल है। बताया जाता है कि चारों आरोपियों ने मिलकर योजना बनाई और पीएलएफआई के नाम से लेवी वसूलने का प्रयास किया। पेशरार थाना प्रभारी ऋषि कांत ने बताया कि इस संबंध में ठेकेदार के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

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