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धनतेरस पर धन वर्षा:गुलजार रहा गुमला का बाजार, 15 करोड़ का कारोबार

गुमला2 घंटे पहले
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  • चैंबर अध्यक्ष हिमांशु केशरी ने बताया, 20 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान लगाया गया था, किंतु कोरोना की वजह से बाजार प्रभावित हुआ, 15 करोड़ के कारोबार की संभावना

धनतेरस पर जिले में खूब धनवर्षा हुई। खरीदारी से बाजार गुलजार रहे। ग्राहकों को लुभाने के लिए प्रतिष्ठानों में विशेष साज-सजावट की गई। आर्कषक उपहार दिए गए। गुरुवार को सुबह से ही शहर की रौनक देखते बन रही थी। लोग जरूरत, पसंद व बजट के अनुसार खरीदारी में मशगूल रहे। सबसे ज्यादा भीड़ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटम, बर्त्तन, बाइक-स्कूटी, मोबाइल फोन और ज्वेलरी की दुकानों में दिखी। यहां सुबह के दस बजे से रात के दस बजे तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ी रही।

हालांकि बीते वर्ष की अपेक्षा बाजार थोड़ा फीका रहा। चैंबर अध्यक्ष हिमांशु केशरी के अनुसार 20 करोड़ के व्यवसाय का अनुमान लगाया गया था। किंतु कोरोना की वजह से बाजार प्रभावित हुआ। फिर भी कुल मिलाकर 15 करोड़ के कारोबार की संभावना है। फिलहाल अभी तक व्यवसाय का पूरा आंकड़ा नहीं मिल पाया है। किंतु शहरी इलाके में आठ करोड़ व प्रखंडों में सात करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

बाजार में खरीदारों की भीड़ से दिनभर शहर रहा जाम

धनतेरस पर खरीदारी को लेकर सुबह से ही शहर में भीड़ देखी गई। शहर के मुख्य पथों में पैदल चलना भी परेशानी का सबब बना रहा। व्यवसायी ग्राहकों को आकर्षित करने व दुकानों को सजाने के लिए मुख्य सड़क के किनारे आठ से दस फीट तक का अतिक्रमण किए हुए थे। जिस कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खरीदार भी अपने वाहनों को सड़क किनारे व दुकानों के सामने खड़ा कर खरीदारी में मशगूल रहे। जिस कारण दिन भर जाम की समस्या बनी रही।

त्योहार के मद्देनजर नो इंट्री का नहीं किया गया पालन

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने त्योहारों के मद्देनजर नो इंट्री लगाने की मांग एसडीओ से रखी थी। लेकिन धनतेरस बाजार के दौरान चैंबर की की मांग का कोई असर नहीं देखा गया। दोपहर में भी ट्रकों व मालवाहन वाहनों का परिचालन अन्य दिन की भांति होता रहा। चैंबर अध्यक्ष हिमांशु केशरी ने कहा कि नो इंट्री का पालन नहीं होने पर एसडीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया। परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि दूसरे क्षण हिमांशु ने कहा कि तीन बजे के बाद गिने-चुने ट्रकों ही शहर में प्रवेश किया।

आज भी दिनभर खरीदारी का शुभ मुहूर्त, उमड़ेगी भीड़

धनतेरस को लेकर खरीदारी का शुभ मुहूर्त शुक्रवार को दिन भर भी है। जिस कारण कई खरीदार पहले दिन गुरूवार को खरीदारी के लिए नहीं निकले। अब शुक्रवार के बाजार के बाद कुल व्यवसाय का स्पष्ट आंकड़ा मिलने का अनुमान है। दुकानदार भी अभी बिक्री को लेकर कुछ बताने को जल्दबाजी बता रहे है। उनका मानना है कि उम्मीद से कम लेकिन बाजार ठीक-ठाक रहा है। कोरोना का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव ग्राहकों पर नहीं पड़ा है। लोगों ने अपनी जरूरत और पसंद के सामान बाजारों में जाकर खरीदे।

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