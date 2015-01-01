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आवेदन:अतिक्रमण नहीं हटा तो कल चक्का जाम

छत्तरपुर2 घंटे पहले
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  • अवैध कब्जा हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा सीओ को आवेदन दिया गया था

झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु के साथ बारा गांव के ग्रामीणों ने वार्ड 3 में स्थित होलिका दहन की जाने वाली भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर 9 नवंबर सोमवार को चक्का जाम करने का अल्टीमेटम एसडीओ को दिया है ।

इसमें कहा गया है कि होलिका दहन की जाने वाली भूमि का सीमांकन कर अवैध कब्जा हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा सीओ को आवेदन दिया गया था ।

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