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विवाद:गुमला में दाे ठेकेदारों ने एक काे पीटा, पर समिति व अधिकारी ने इस तरह की घटना से किया इंकार

गुमला2 घंटे पहले
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  • ठेकेदाराें के बहिष्कार के बाद भी उस्मान खान टेंडर डालने जा रहा था, इसी से हुआ विवाद

गुरुवार को विशेष प्रमंडल के द्वारा 11 योजनाओं के लिए निकाली गई निविदा में किसी बात को लेकर बकझक होने पर संवेदकों के बीच मारपीट हो गई। बताया जाता है कि बसिया के संवेदक पंकज कुमार व डीएसपी रोड के संवेदक विनोद प्रसाद साहू ने आजाद बस्ती के संवेदक उस्मान खान के साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद उस्मान मौके पर से भाग निकले। संवेदकों ने बताया कि विशेष प्रमंडल द्वारा 29 अक्टूबर को 11 कार्य के लिए निविदा निकाला गया था।

जिसमें 9 नंवबर से 11 नंवबर तक निविदा बिक्री का तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें कुल 63 पेपर की खरीद हो चुकी थी। गुरुवार को तीन बजे तक निविदा जमा करने का समय निर्धारित था। दोपहर के 12 बजे तक किसी ने निविदा जमा नहीं किया था। सभी निविदा का बहिष्कार में लगे थे। इसी क्रम में कुछ बात को लेकर मामूली विवाद हुआ है।

जिस समय मारपीट व शोर-शराबा हो रहा था। उस समय पीएसआई संतोष कुमार महतो दल-बल के साथ मौके पर मौजूद थे। परंतु घटना के दौरान वे मूकदर्शक बन देखते रहे। वहीं मामले को लेकर संवेदक उस्मान खान ने बताया कि वह टेंडर डालने के लिए आए थे।

विरोध कर रहे थे, मारपीट नहीं : राजेश

संवेदक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा 100 प्रतिशत बिलो लेस में काम डालने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है। उसका हम सभी संवेदक पुरजोर विरोध कर रहे है। साथ ही संवेदकों के कई पुराना बिल लंबित है। जिसका भुगतान का मांग किया जा रहा है। जब तक पुराना बकाया का भुगतान नहीं होगा तब तक सभी टेंडरों का बहिष्कार करने की बात हुई थी।

संवेदक उस्मान खान टेंडर डालने जा रहा था। जिसे मना किया गया। किसी के द्वारा मारपीट नहीं की गई है। विशेष प्रमंडल के ईई अमरेन्द्र कुमार ने कहा कि गुरूवार को निविदा डालना था। किसी प्रकार का कोई बकझक ना हो।

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