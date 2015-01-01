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तैयारी बैठक:सरकार की पहली वर्षगांठ पर 29 दिसंबर काे उद्घाटन, शिलान्यास और परिसम्पत्ति बांटी जाएगी

गुमला4 घंटे पहले
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  • उपायुक्त ने प्रखंड स्तर पर भी वर्षगांठ से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर करने का दिया निर्देश

उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में 29 दिसम्बर को वर्तमान झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा लाभुकों के बीच परिसम्पत्ति वितरण कार्यक्रम से संबंधित आयोजन समिति की बैठक की गई।

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर लाभुकों के बीच विभिन्न विभागों द्वारा परिसम्पत्ति एवं ऋण तथा अनुदान का वितरण किया जाएगा। उन्होंने सभी बीडीओ को प्रखंड स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में केसीसी, ग्रीन कार्ड, चिकित्सा अनुदान राशि वितरण के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, शहरी के अंतर्गत पूर्ण आवासों का लाभुकों के बीच हस्तांतरण किया जाएगा।

साइकिल, शर्ट-पैंट व साड़ी का किया जाएगा वितरण
जिला मत्स्य विभाग द्वारा लाभुकों के बीच नेट तथा लाइव स्पॉन वितरण, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के लाभुकों के बीच हस्तांतरण, वन अधिकार पट्टों का वितरण, श्रम विभाग द्वारा लाभुकों के बीच साईकल, शर्ट पैंट एवं साड़ी, सेफ्टी किट तथा डेमो चेक का वितरण, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, कन्यादान योजना का लाभ मिलेगा।

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