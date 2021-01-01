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तलाश:घायल महिला की रिम्स में मौत, पति फरार

गुमला7 घंटे पहले
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  • इसके बाद रविवार को उसे घाटों बगीचा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया

जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आजाद बस्ती में विगत शुक्रवार को पति द्वारा टांगी से हमला करने के बाद घायल पत्नी 30 वर्षीय नूरी प्रवीण का इलाज के दौरान रांची रिम्स में मौत हो गई। नूरी की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। शनिवार को देर रात परिजन शव लेकर गुमला पहुंचे। इसके बाद रविवार को उसे घाटों बगीचा स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक किया गया।

इधर घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पति असगर अली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे पकड़ने की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। चैनपुर थाना प्रभारी अमित चौधरी ने कहा कि नूरी की मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी असगर अली खान की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

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