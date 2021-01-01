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आरोप:इंटर की परीक्षा में कदाचार मामले में 12 शिक्षकों के खिलाफ जांच के निर्देश

गुमला2 घंटे पहले
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  • डीएसई ने आरोपी शिक्षकों का पक्ष लेने को भी कहा

झारखंड अधिविद परिषद के निर्देश के आलोक में डीएसई सुरेंद्र पांडेय ने वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2016 में कदाचार कराने के आरोपी शिक्षकों के खिलाफ प्रपत्र क के तहत गठित आरोप की जांच के लिए भरनो और गुमला के बीईईओ को जांच पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए प्रतिवेदन की मांग की है। शिक्षा विभाग की बैठक में उपायुक्त ने भी वैसे शिक्षकों के खिलाफ जांच कराने निर्देश दिया था।

डीएसई ने दोनों प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारियों को स्थानीय एवं अभिलेखों की जांच कर संबंधित शिक्षकों का पक्ष लेते हुए जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड अधिविद परिषद ने अनुमंडल पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया था कि कदाचार में संलिप्त शिक्षकों को भविष्य में किसी भी प्रकार के परीक्षा कार्यों से विमुक्त किया जाए। जैक ने इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक विभागीय कार्रवाई करने को भी कहा था।

क्या है मामला
वर्ष 2016 के वार्षिक इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय की परीक्षा में एसएस प्लस टू हाई स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र में कदाचार का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी ने जांच कर कदाचार में संलिप्त 32 छात्रों को निष्कासित किया गया था। इस मामले में जांच करते हुए तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी ने शिक्षक के रूप में तैनात 12 शिक्षकों के खिलाफ कदाचार में संलिप्तता उजागर करते हुए झारखंड अधिविद परिषद को रिपोर्ट भेज कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

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